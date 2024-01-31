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В ряде областей воздушная тревога — какая опасность для украинцев

31 января 2024 23:52
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Воздушная тревога в Украине 31 января
Вражеская ракета атакует Украину 31 января
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Воздушная тревога в Украине, 31 января, раздается в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Есть угроза применения ударных БПЛА.

Об этом информируют Воздушные силы.

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Воздушная тревога в Украине 31 января

23:40. Под угрозой Днепропетровская и Запорожская области.

23:45. Враждебная угроза распространилась и на Херсонщину.

Напомним, в Харькове местные жители сообщили о взрывах сегодня вечером, 31 января . Как ранее сообщалось, группа "шахедов" двигалась в сторону Харьковщины.

Раньше мы писали, что в Харьковской области раздается воздушная тревога. В области заметили группу дронов-камикадзе Shahed-136.

война
воздушная тревога
ракеты
ракетный удар

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