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У низці областей повітряна тривога — яка небезпека для українців

31 січня 2024 23:52
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Повітряна тривога в Україні 31 січня
Ворожа ракета атакує Україні 31 січня
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Повітряна тривога в Україні, 31 січня, лунає у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Є загроза застосування ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні сили.

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Повітряна тривога в Україні 31 січня

23:40. Під загрозою Дніпропетровська та Запорізька області.

23:45. Ворожа загроза поширилася і на Херсонщину.

Нагадаємо, у Харкові місцеві жителі повідомили про вибухи сьогодні ввечері, 31 січня. Як раніше повідомлялось, група "шахедів" рухалася в бік Харківщини.

Раніше ми писали, що в Харківській області лунає повітряна тривога. В області помітили групу дронів-камікадзе Shahed-136. 

війна
повітряна тривога
ракети
ракетний удар

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