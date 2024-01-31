Ворожа ракета атакує Україні 31 січня

Повітряна тривога в Україні, 31 січня, лунає у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Є загроза застосування ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні сили.

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23:40. Під загрозою Дніпропетровська та Запорізька області.

23:45. Ворожа загроза поширилася і на Херсонщину.

Нагадаємо, у Харкові місцеві жителі повідомили про вибухи сьогодні ввечері, 31 січня. Як раніше повідомлялось, група "шахедів" рухалася в бік Харківщини.

Раніше ми писали, що в Харківській області лунає повітряна тривога. В області помітили групу дронів-камікадзе Shahed-136.