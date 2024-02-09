В ряде областей воздушная тревога – угроза применения баллистики
В ряде областей Украины вечером 9 февраля объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Воздушная тревога в Украине
Воздушная тревога объявлена в девяти областях. В частности, в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской, Донецкой.
Жителей предупреждают о ракетной опасности. Их призывают оставаться в укрытиях.
Ранее мы сообщали, что в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара. На российском аэродроме "Моздок" взлетел МиГ-31К.
Ночью 9 февраля кафиры нанесли несколько ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре Харьковской области. В результате вражеской атаки ранения получил один человек.
Всего ночью 9 февраля силы ПВО уничтожили 10 из 16 вражеских "шахедов", которые были выпущены из временно оккупированного Крыма и территории России.
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