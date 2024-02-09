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В ряде областей воздушная тревога – угроза применения баллистики

9 февраля 2024 17:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ряде областей воздушная тревога – угроза применения баллистики
Вражеские баллистические ракеты в небе. Иллюстративное фото: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В ряде областей Украины вечером 9 февраля объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Воздушная тревога. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине

Воздушная тревога объявлена в девяти областях. В частности, в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской, Донецкой.

Жителей предупреждают о ракетной опасности. Их призывают оставаться в укрытиях.

тревога
Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара. На российском аэродроме "Моздок" взлетел МиГ-31К.

Ночью 9 февраля кафиры нанесли несколько ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре Харьковской области. В результате вражеской атаки ранения получил один человек.

Всего ночью 9 февраля силы ПВО уничтожили 10 из 16 вражеских "шахедов", которые были выпущены из временно оккупированного Крыма и территории России.

война
Украина
ракета
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ракетный удар

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