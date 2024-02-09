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У низці областей повітряна тривога — загроза застосування балістики

9 лютого 2024 17:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У низці областей повітряна тривога — загроза застосування балістики
Ворожа балістична ракета в небі. Ілюстративне фото: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В низці областей України ввечері 9 лютого оголошено повітряну тривогу. Існує загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили в Повітряних силах України

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Повітряна тривога. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні

Повітряна тривога оголошена в дев'яти областях. Зокрема, у Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Донецькій. 

Мешканців попереджають про ракетну небезпеку. Їх закликають лишатися в укриттях.

тривога
Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через загрозу ракетного удару. На російському аеродромі "Моздок" злетів МіГ-31К.

Уночі 9 лютого окупанти завдали декілька ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Харківської області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав один чоловік.

Загалом, уночі 9 лютого сили ППО знищили 10 з 16 ворожих "шахедів", які були випущені з тимчасово окупованого Криму та території Росії. 

війна
Україна
ракета
повітряна тривога
ракетний удар

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