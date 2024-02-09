У низці областей повітряна тривога — загроза застосування балістики
В низці областей України ввечері 9 лютого оголошено повітряну тривогу. Існує загроза застосування балістичного озброєння.
Про це повідомили в Повітряних силах України.
Повітряна тривога в Україні
Повітряна тривога оголошена в дев'яти областях. Зокрема, у Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Донецькій.
Мешканців попереджають про ракетну небезпеку. Їх закликають лишатися в укриттях.
Раніше ми повідомляли, що в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через загрозу ракетного удару. На російському аеродромі "Моздок" злетів МіГ-31К.
Уночі 9 лютого окупанти завдали декілька ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Харківської області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав один чоловік.
Загалом, уночі 9 лютого сили ППО знищили 10 з 16 ворожих "шахедів", які були випущені з тимчасово окупованого Криму та території Росії.
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