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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога — карта

9 декабря 2023 08:42
обновлено: 08:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине воздушная тревога - в каких регионах
Российская ракета в небе. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Утром 9 декабря в Украине объявили воздушную тревогу. Опасность угрожает гражданам в семи областях.

Об этом сообщает карта тревог Украины.

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Карта воздушных тревог

Воздушная тревога в Украине 9 декабря

Так, в Воздушных силах предупредили о ракетной опасности
Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской и Запорожской областей.

В то же время в опасности оккупированный Крым и Луганская область.

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Скриншот поста Воздушных Сил

Также мониторинговый Telegram-канал monitor предупредил угрозу баллистики для южных областей.

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Скриншот поста monitor

Напомним, что вчера, 8 декабря после 79 дней затишья россияне атаковали Киев и область ракетами типа Х-101/555/55 из района города Энгельс Саратовской области. Воздушная тревога в столице продолжалась почти два часа, но все враждебные цели были уничтожены нашей ПВО.

Также мы писали, что утром 8 декабря россияне нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. В результате попадания повреждены дома, предприятия, авто и церковь.

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