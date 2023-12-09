В Украине воздушная тревога - в каких регионах

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога — карта
Утром 9 декабря в Украине объявили воздушную тревогу. Опасность угрожает гражданам в семи областях.
Об этом сообщает карта тревог Украины.
Воздушная тревога в Украине 9 декабря
Так, в Воздушных силах предупредили о ракетной опасности
Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской и Запорожской областей.
В то же время в опасности оккупированный Крым и Луганская область.
Также мониторинговый Telegram-канал monitor предупредил угрозу баллистики для южных областей.
Напомним, что вчера, 8 декабря после 79 дней затишья россияне атаковали Киев и область ракетами типа Х-101/555/55 из района города Энгельс Саратовской области. Воздушная тревога в столице продолжалась почти два часа, но все враждебные цели были уничтожены нашей ПВО.
Также мы писали, что утром 8 декабря россияне нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. В результате попадания повреждены дома, предприятия, авто и церковь.
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