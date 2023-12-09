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У низці областей України оголошено повітряну тривогу — карта

9 грудня 2023 08:42
оновлено: 08:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні повітряна тривога — в яких регіонах
Російська ракета в небі. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Вранці 9 грудня в Україні оголосили повітряну тривогу. Небезпека загрожує громадянам у семи областях.

Про це повідомляє мапа тривог України.

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Карта повітряних тривог

Повітряна тривога в Україні 9 грудня

Так, у Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку у
Дніпропетровській, Кіровоградській, Херсонській та Запорізькій областях.

Водночас в небезпеці й окупований Крим та Луганська область.

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Скриншот допису Повітряних Сил

Також моніторинговий Telegram-канал monitor попередив про загрозу балістики для південних областей.

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Скриншот допису monitor

Нагадаємо, що вчора, 8 грудня, після 79 днів затишшя росіяни атакували Київ та область ракетами типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс Саратовської області. Повітряна тривога в столиці тривала майже дві години, але всі ворожі цілі були знищені нашою ППО.

Також ми писали, що вранці 8 грудня росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Внаслідок влучання пошкоджені будинки, підприємства, авто та церква.

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