Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Норвегии заявили о праве Украины на удары по российской территории arrow

В Норвегии заявили о праве Украины на удары по российской территории

11 июля 2024 09:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Имеют право на ответ - Норвегия высказалась по поводу ударов по России
Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде. Фото: wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде высказал позицию его страны относительно способности Украины наносить удары по российской территории. По его мнению, Украина имеет право на ответные удары для защиты.

Об этом пишет Голос Америки.

Читайте также:

Удары по российской территории

По словам Эйде, позиция его страны "ясна и соответствует международному праву" — если вас атакуют, то вы имеете право отбить атаку на территории нападающего.

Как известно, глава МИД Норвегии принимает участие в саммите НАТО в Вашингтоне и поддерживает присоединение Украины к Альянсу и, по его мнению, это может пойти на пользу будущим отношениям Украины и России.

В то же время он проинформировал об угрозах России, с которыми сталкивается его страна и рассказал, в каких случаях будет задействована пятая статья Устава НАТО. В частности, речь идет об атаках на энергетическую инфраструктуру.

Эйде анонсировал выделение Норвегией новой помощи Украине в области противовоздушной обороны и проинформировал об участии Норвегии в восстановлении и укреплении энергетической сети Украины.

Реакция Норвегии на удар по Охматдету

По мнению норвежского министра, после террористической атаки России по больнице "Охматдет" в Киеве западные страны должны быть еще более решительными и жесткими в намерении не дать Путину победить в войне.

"Мы не можем принимать такое поведение в Европе. Это нарушение международного права, Устава ООН и грубое нарушение международного гуманитарного права", — подчеркнул Эйде.

Он отметил, что такое поведение России является глубоким нарушением европейской системы безопасности, разработанной много лет назад и подписанной странами, согласно которой все должны уважать неизменность границ.

Глава МИД добавил, что страна рассматривает возможность передачи Украине систем NASAMS и прокомментировал снятие "красных линий" для ВСУ по использованию западного оружия по российской территории.

"Поскольку военные операции Украины соответствуют международному праву и Уставу ООН, они должны иметь возможность использовать оружие наилучшим образом для защиты Украины", — сказал он.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в Североатлантический Альянс — это вопрос времени.

Также мы писали, что НАТО будет продолжать оказывать Украине помощь в связи с полномасштабным вторжением России.

Норвегия война в Украине разрешение Россия атака ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев