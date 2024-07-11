Мають право на відповідь - Норвегія висловилася щодо ударів по Росії

Голова МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде. Фото: wikipedia

Голова МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде висловив позицію його країни щодо здатності України завдавати ударів по російській території. На його думку, Україна має право на удари у відповідь для захисту.

Про це пише Голос Америки.

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За словами Ейде, позиція його країни "зрозуміла та відповідає міжнародному праву" — якщо вас атакують, то ви маєте право відбити атаку на території нападника.

Як відомо, голова МЗС Норвегії бере участь у саміті НАТО у Вашингтоні й підтримує приєднання України до Альянсу та на його думку, це може піти на користь майбутнім відносинам України та Росії.

Водночас він проінформував щодо загроз з боку Росії, з якими зіштовхується його країна та розповів, в яких випадках буде задіяна п'ята стаття Статуту НАТО. Зокрема, йдеться про атаки на енергетичну інфраструктуру.

Ейде анонсував виділення Норвегією нової допомоги Україні в галузі протиповітряної оборони й проінформував про участь Норвегії у відновленні та зміцненні енергетичної мережі України.

Реакція Норвегії на удар по Охматдиту

На думку норвезького міністра, після терористичної атаки Росії по лікарні "Охматдит" у Києві західні країни повинні бути ще більш рішучими й твердими у намірі не дати Путіну перемогти у війні.

"Ми не можемо приймати таку поведінку в Європі. Це порушення міжнародного права, Статуту ООН і грубе порушення міжнародного гуманітарного права", — наголосив Ейде.

Він зазначив, що така поведінка Росії є глибоким порушенням європейської системи безпеки, розробленої багато років тому і підписаної країнами, згідно з якою всі повинні поважати незмінність кордонів.

Голова МЗС додав, що країна розглядає можливість передачі Україні систем NASAMS та прокоментував зняття "червоних ліній" для ЗСУ щодо використання західної зброї по російській території.

"Оскільки військові операції України відповідають міжнародному праву і Статуту ООН, вони повинні мати можливість використовувати зброю найкращим чином для захисту України", — сказав він.

Раніше генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що вступ України до Північноатлантичного Альянсу — це питання часу.

Також ми писали, що НАТО продовжуватиме надавати Україні допомогу у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії.