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В Новой Каховке подорвали авто главы местного отделения партии "Единая Россия"

7 октября 2023 14:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Новой Каховке подорвали авто главы местного отделения партии "Единая Россия"
Взрыв авто. Фото Иллюстративное. Фото: glavnoe.in.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Утром, 7 октября, появилась информация о том, что в оккупированной Новой Каховке был подорван автомобиль. В нем находился исполняющий обязанности секретаря местного филиала "Единая Россия" Владимир Малов.

 Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Что известно про подрыв авто и состояние Малова

Сообщается, что подрыв транспортного средства представителя оккупационной администрации произошел приблизительно в 09:30 утра.

На текущий момент 66-летний Малов получает медицинскую помощь, его состояние оценивается как крайне серьезное.

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Сообщение Центра национального сопротивления. Фото: скриншот
Владимир Малов
Владимир Малов. Фото: росСМИ

Сальдо назвал подрыв авто терактом

Так называемый губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил подрыв авто Владимира Малов и сообщил, что это был теракт.

"Сегодня утром в Новой Каховке был совершен теракт — подорван автомобиль исполнительного секретаря местного отделения "Единой России" Владимира Малова. Он в тяжелом состоянии доставлен в Новокаховскую районную больницу, медики делают все возможное для спасения его жизни", — говорит гауляйтер.

Владимир Сальдо
Сообщение Владимира Сальдо. Фото: скриншот

Напомним, что в так называемой "ЛНР" подорвали Юрия Афанасьевского, возглавлявшего таможню "республики". В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии.

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