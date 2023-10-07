У Новій Каховці підірвали авто голови місцевого відділення партії "Єдина Росія"
Вранці, 7 жовтня, з'явилася інформація про те, що в окупованій Новій Каховці було підірвано автомобіль. У ньому знаходився виконувач обов'язків секретаря місцевої філії "Єдина Росія" Володимир Малов.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Що відомо про підрив авто та стан Малова
Повідомляється, що підрив транспортного засобу представника окупаційної адміністрації стався приблизно о 09:30 ранку.
На цей час 66-річний Малов отримує медичну допомогу, його стан оцінюється як украй серйозний.
Сальдо назвав підрив авто терактом
Так званий губернатор Херсонської області Володимир Сальдо підтвердив підрив авто Володимира Малова і повідомив, що це був теракт.
"Сьогодні вранці у Новій Каховці було скоєно теракт — підірвано автомобіль виконавчого секретаря місцевого відділення "Єдиної Росії" Володимира Малова. Його у важкому стані доставлено до Новокаховської районної лікарні, медики роблять все можливе для порятунку його життя", — каже гауляйтер.
Нагадаємо, що у так званій "ЛНР" підірвали Юрія Афанасьєвського, який очолював митницю "республіки". Наразі він перебуває у лікарні у тяжкому стані.