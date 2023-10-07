У Новій Каховці підірвали авто голови місцевого відділення партії "Єдина Росія"

Вибух авто. Фото Ілюстративне. Фото: glavnoe.in.ua

Вранці, 7 жовтня, з'явилася інформація про те, що в окупованій Новій Каховці було підірвано автомобіль. У ньому знаходився виконувач обов'язків секретаря місцевої філії "Єдина Росія" Володимир Малов.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Повідомляється, що підрив транспортного засобу представника окупаційної адміністрації стався приблизно о 09:30 ранку.

На цей час 66-річний Малов отримує медичну допомогу, його стан оцінюється як украй серйозний.

Повідомлення Центру національного спротиву. Фото: скриншот

Володимир Малов. Фото: росЗМІ

Сальдо назвав підрив авто терактом

Так званий губернатор Херсонської області Володимир Сальдо підтвердив підрив авто Володимира Малова і повідомив, що це був теракт.

"Сьогодні вранці у Новій Каховці було скоєно теракт — підірвано автомобіль виконавчого секретаря місцевого відділення "Єдиної Росії" Володимира Малова. Його у важкому стані доставлено до Новокаховської районної лікарні, медики роблять все можливе для порятунку його життя", — каже гауляйтер.

Повідомлення Володимира Сальдо. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у так званій "ЛНР" підірвали Юрія Афанасьєвського, який очолював митницю "республіки". Наразі він перебуває у лікарні у тяжкому стані.