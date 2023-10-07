Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В пригороде Николаева раздался взрыв arrow

В пригороде Николаева раздался взрыв

7 октября 2023 16:26
обновлено: 16:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрыв в Николаеве сегодня, 7 октября
Дым после взрыва. Иллюстративное фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 7 октября, в пригороде Николаева раздался взрыв. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Взрыв в Николаеве

Информация о взрыве появилась примерно в 16:16.

"Слышен взрыв в городе и области", — говорится в сообщении.

null
Пост местного Telegram-канала. Фото: скриншот

В настоящее время воздушная тревога объявлена в таких областях Украины:

null
Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 16:27. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил взрыв. По его словам, он произошел не в самом Николаеве.

null
Пост Кима. Фото: скриншот

Напомним, враг этой ночью атаковал Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс". Враг выпустил ракеты с берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.

Также мы писали, что утром, 6 октября, российские войска нанесли удар по Харькову, есть погибшие и раненые.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз