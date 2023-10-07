Взрыв в Николаеве сегодня, 7 октября

В пригороде Николаева раздался взрыв
Сегодня, 7 октября, в пригороде Николаева раздался взрыв. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрыв в Николаеве
Информация о взрыве появилась примерно в 16:16.
"Слышен взрыв в городе и области", — говорится в сообщении.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в таких областях Украины:
Обновлено 16:27. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил взрыв. По его словам, он произошел не в самом Николаеве.
Напомним, враг этой ночью атаковал Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс". Враг выпустил ракеты с берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.
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