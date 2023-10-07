Взрыв в Николаеве сегодня, 7 октября

Дым после взрыва. Иллюстративное фото: google.com

Сегодня, 7 октября, в пригороде Николаева раздался взрыв. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Информация о взрыве появилась примерно в 16:16.

"Слышен взрыв в городе и области", — говорится в сообщении.

Пост местного Telegram-канала. Фото: скриншот

В настоящее время воздушная тревога объявлена в таких областях Украины:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 16:27. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил взрыв. По его словам, он произошел не в самом Николаеве.

Пост Кима. Фото: скриншот

Напомним, враг этой ночью атаковал Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс". Враг выпустил ракеты с берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.

Также мы писали, что утром, 6 октября, российские войска нанесли удар по Харькову, есть погибшие и раненые.