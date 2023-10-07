Вибух у Миколаєві сьогодні, 7 жовтня

У передмісті Миколаєва пролунав вибух
Сьогодні, 7 жовтня, у передмісті Миколаєва пролунав вибух. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибух у Миколаєві
Інформація про вибух з'явилася приблизно о 16:16.
"Чути вибух у місті та області", — йдеться у повідомленні.
Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях України:
Оновлено 16:27. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив вибух. За його словами, він стався не в самому Миколаєві.
Нагадаємо, ворог цієї ночі атакував Одеську область надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Ворог випустив ракети з берегового ракетного комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму.
Також ми писали, що вранці, 6 жовтня, російські війська завдали удару по Харкову, є загиблі та поранені.