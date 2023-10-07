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У передмісті Миколаєва пролунав вибух

7 жовтня 2023 16:26
оновлено: 16:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибух у Миколаєві сьогодні, 7 жовтня
Дим після вибуху. Ілюстративне фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 7 жовтня, у передмісті Миколаєва пролунав вибух. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибух у Миколаєві

Інформація про вибух з'явилася приблизно о 16:16. 

"Чути вибух у місті та області", — йдеться у повідомленні.

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Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях України:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 16:27. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив вибух. За його словами, він стався не в самому Миколаєві.

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Допис Кіма. Фото: скриншот

Нагадаємо, ворог цієї ночі атакував Одеську область надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Ворог випустив ракети з берегового ракетного комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму.

Також ми писали, що вранці, 6 жовтня, російські війська завдали удару по Харкову, є загиблі та поранені. 

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