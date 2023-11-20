Книга "Польша на войны" раскрыла военные секреты

Книга "Польша на войне". Фото: google.com

Книга "Польша на войне" журналиста Збигнева Парафяновича стала скандальной, поскольку в ней рассказываются ранее неизвестные засекреченные факты о войне в Украине. В книге собрана информация от анонимных высокопоставленных членов польского правительства, президента, а также офицеров армии и спецслужб.

Основные тезисы из книги приведены на сайте Типография.

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Никто в Европе не верил, что начнется вторжение

Единственные, кто это знали, — это разведка США и Британии. В Польше в нападение России на Украину верили всего несколько человек. Польские спецслужбы поняли о начале вторжения, когда зафиксировали зону радиотишины с белорусской границы. Это означало, что вторжение будет в ближайшие несколько часов.

Лукашенко в начале марта планировал убежать из Минска

Он выходил на связь с поляками, спрашивая разрешение уехать через Польшу. Он понимал, что без разрешения России не может вылететь из страны, потому что российская ПВО уже была по всей территории Беларуси.

Украина не выдержит, и следующие 72 часа будут решающими

В ноябре 2021 года американская разведка сообщила Польше, что в начале 2022 года будет полномасштабное вторжение России, они рассматривали несколько сценариев. В первые дни после 24 февраля в разговоре между Польшей и Америкой советник Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что "в течение трех дней, максимум недели, война в Украине закончится. Будет партизанская война в лесах без контроля над столицей".

Польша тайком передала Украине 10 Мигов-29

За несколько месяцев до официальной передачи самолетов в международную коалицию Польша разобрала около 10 истребителей МИГ-29 и оставила их по частям в лесополосе у границы. Киеву сообщили о деталях, за которыми не ведется никакого наблюдения. Украинцы быстро их забрали. Интересно, что польские военные говорили, что истребители никогда не улетят после повторной сборки, но украинцы справились и самолеты были в строю.

Третья мировая, если обстреляют поезд с Байденом

Когда президент США Джо Байден ехал в Украину в 2023 году, американцы предостерегли россиян, если те обстреляют поезд с Джо — это будет Третья мировая война.

Принуждение Украины к Минским соглашениям и помощь Словакии

На встречу Веймарского треугольника (Польша, Германия, Франция) 8 февраля 2022 года немцы и французы приехали с готовыми заявлениями, чтобы склонить Украину к выполнению Минских соглашений.

Президент Словакии оказалась хорошей союзницей и активно помогала Польше в продвижении предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины. В результате Словакия и Польша дошли до того, что поляки звонили по телефону правым странам, а Словакия — либеральным.

Надежда на Абрамовича и обмен Медведчука

В начале марта была надежда на прекращение огня. Посредником в переговорах между Украиной и Россией выступил Абрамович по рекомендации Зеленского.

Польская сторона была вовлечена в обмен Медведчука, его переправляли из Польши в Москву.

Польша отправляла вооружение без ведома Министерства

Это делалось, чтобы ускорить процесс. Бывший министр обороны Алексей Резников однажды поблагодарил министра обороны Польши за оружие в твиттере, а сам министр ничего не знал о той передаче.

"Гонка за Украину"

В мае 2022 года началась так называемая "гонка за Украину" — кто сделал больше всего в поддержке Украины из западных партнеров и кто настоящий герой. Украинцы воспользовались ситуацией и "расточительством мировых лидеров, желавших стать частью истории" — обещали всем и медали, и фотографии в обмен на оружие.

Однажды польские политики повздорили за опубликованные фотографии в твиттере Зеленского. Один из политиков был недоволен, что он на заднем плане.

Оружие, звонок Залужного и восстание Пригожина

Поляки хотели получить захваченную российскую технику, чтобы исследовать, но украинцы требовали заплатить за нее.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лично позвонил по телефону генералу польского Штаба и попросил прощения за инцидент с ракетой, когда погибли два человека.

Во время "восстания Пригожина" у Байдена были телефонные разговоры с главными лидерами Европы и Зеленским. Польша обиделась, что Байден не позвонил по телефону Дуде.

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