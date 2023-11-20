Книга "Польща на війни" розкрила воєнні секрети

Книга "Польща на війні". Фото: google.com

Книга "Польща на війні" журналіста Збігнєва Парафяновича стала скандальною, оскільки в ній розповідаються раніше невідомі засекречені факти про війну в Україні. У книзі зібрана інформація від анонімних високопоставлених членів польського уряду, президента, а також офіцерів армії та спецслужб.

Основні тези з книги наведені на сайті Друкарня.

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Ніхто в Європі не вірив, що почнеться вторгнення

Єдині, хто це знали, — це розвідка США та Британії. У Польщі в напад Росії на Україну вірили лише декілька людей. Польські спецслужби зрозуміли про початок вторгнення, коли зафіксували зону радіотиші з білоруського кордону. Це означало, що вторгнення буде в найближчі декілька годин.

Лукашенко на початку березня планував втекти з Мінська

Він виходив на звʼязок із поляками, питаючи дозволу виїхати через Польщу. Він розумів, що без дозволу Росії не може вилетіти з країни, бо російська ППО уже була по всій території Білорусі.

Україна не витримає, і наступні 72 години будуть вирішальними

В листопаді 2021 року американська розвідка доповіла Польщі, що на початку 2022 року буде повномасштабне вторгнення Росії, вони розглядали декілька сценаріїв. У перші дні після 24 лютого в розмові між Польщею та Америкою радник Джо Байдена Джейк Саліван заявив, що "протягом трьох днів, максимум тиждень, війна в Україні закінчиться. Буде партизанська війна в лісах без контролю над столицею".

Польща потайки передала Україні 10 Мігів-29

За кілька місяців до офіційної передачі літаків до міжнародної коаліції Польща розібрала близько 10 винищувачів МІГ-29 і залишили їх частинами в лісосмузі біля кордону. Києву повідомили про деталі, за якими не ведеться жодного нагляду. Українці швидко їх забрали. Цікаво, що польські військові казали, що винищувачі ніколи не полетять після повторної зборки, але українці справились і літаки були в строю.

Третя світова, якщо обстріляють потяг з Байденом

Коли президент США Джо Байден їхав в Україну в 2023 році, американці застерегли росіян, якщо ті обстріляють потяг з Джо — то буде Третя світова війна.

Примус України до Мінських угод та допомога Словаччини

На зустрічі Веймарського трикутника (Польща, Німеччина, Франція) 8 лютого 2022 року німці та французи приїхали з готовими заявами, щоб схилити Україну до виконання Мінських угод.

Президентка Словаччини виявилася хорошою союзницею та активно допомагала Польщі в просуванні надання статусу кандидата в ЄС для України. В результаті Словаччина та Польща дійшли до того, що поляки телефонували правим країнам, а Словаччина — ліберальним.

Надія на Абрамовича та обмін Медведчука

На початку березня була надія на припинення вогню. Посередником у переговорах між Україною та Росією виступив Абрамович за рекомендацією Зеленського.

Польська сторона була залучена до обміну Медведчука, його переправляли з Польщі до Москви.

Польща відправляла озброєння без відома Міністерства

Це робилось, аби пришвидшити процес. Колишній міністр оборони Олексій Резніков одного разу подякував міністру оборони Польщі за зброю в твітері, а сам міністр нічого не знав про ту передачу.

"Гонка за Україну"

У травні 2022 року почалася так звана "гонка за Україну" — хто зробив найбільше у підтримці України із західних партнерів та хто справжній герой. Українці скористалися ситуацією та "марнотратством світових лідерів, які бажали стати частиною історії" — обіцяли всім і медалі, і фотографії в обмін на зброю.

Одного разу польські політики посварилися за опубліковані фотографії в твітері Зеленського. Один із політиків був незадоволений, що він на задньому плані.

Зброя, дзвінок Залужного та повстання Пригожина

Поляки хотіли отримати захоплену російську техніку, щоб дослідити, але українці вимагали заплатити за неї.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний особисто зателефонував генералу польського Штабу та попросив вибачення за інцидент з ракетою, коли загинуло двоє людей.

Під час "повстання Пригожина" Байден мав телефонні розмови з головними лідерами Європи та Зеленським. Польща образилася, що Байден не зателефонував Дуді.

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