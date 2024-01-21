Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Полтаве тоже прогремели взрывы arrow

В Полтаве тоже прогремели взрывы

21 января 2024 14:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Взрывы в Полтаве 21 января — что известно
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: ТСН.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Полтаве сегодня, 21 января, раздались взрывы. В настоящее время в области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные СМИ.

Читайте также:

Взрывы в Полтаве 21 января — что известно

"В Полтаве слышали звуки взрывов. Об этом Суспільному сообщают местные жители. На территории области продолжается воздушная тревога", — говорится в сообщении.

угроза ракет
Скриншот сообщения из Telegram Суспільне Полтава

В свою очередь председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин призвал жителей сохранять спокойствие. По его словам, на территории региона попаданий не зафиксировано.

угроза ракет
Скриншот сообщения из Telegram Филиппа Пронина

Напомним, в Кропивницком местные жители сообщали о звуках взрывов сегодня, 21 января. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

взрыв
Полтава
Полтавская область
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

Актуальное по теме