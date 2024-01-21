Взрывы в городе. Иллюстративное фото: ТСН.ua

В Полтаве сегодня, 21 января, раздались взрывы. В настоящее время в области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Взрывы в Полтаве 21 января — что известно

"В Полтаве слышали звуки взрывов. Об этом Суспільному сообщают местные жители. На территории области продолжается воздушная тревога", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram Суспільне Полтава

В свою очередь председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин призвал жителей сохранять спокойствие. По его словам, на территории региона попаданий не зафиксировано.

Скриншот сообщения из Telegram Филиппа Пронина

Напомним, в Кропивницком местные жители сообщали о звуках взрывов сегодня, 21 января. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.