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У Полтаві теж прогриміли вибухи

21 січня 2024 14:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вибухи у Полтаві 21 січня — що відомо
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: ТСН.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Полтаві сьогодні, 21 січня, пролунали вибухи. Нині в області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибухи у Полтаві 21 січня — що відомо

"У Полтаві чули звуки вибухів. Про це Суспільному повідомляють місцеві жителі. На території області триває повітряна тривога", — йдеться у повідомленні. 

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram Суспільне Полтава

Своєю чергою голова Полтавської ОВА Філіп Пронін закликав жителів зберігати спокій. За його словами, на території регіону влучань не зафіксовано. 

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram Філіпа Проніна

Нагадаємо, у Кропивницькому місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів сьогодні, 21 січня. Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

вибух
Полтава
Полтавська область
війна в Україні
Росія

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