У Полтаві теж прогриміли вибухи
21 січня 2024 14:16
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: ТСН.ua
У Полтаві сьогодні, 21 січня, пролунали вибухи. Нині в області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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Вибухи у Полтаві 21 січня — що відомо
"У Полтаві чули звуки вибухів. Про це Суспільному повідомляють місцеві жителі. На території області триває повітряна тривога", — йдеться у повідомленні.
Своєю чергою голова Полтавської ОВА Філіп Пронін закликав жителів зберігати спокій. За його словами, на території регіону влучань не зафіксовано.
Нагадаємо, у Кропивницькому місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів сьогодні, 21 січня. Наразі в області оголошено повітряну тривогу.
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