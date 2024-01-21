Вибухи у місті. Ілюстративне фото: ТСН.ua

У Полтаві сьогодні, 21 січня, пролунали вибухи. Нині в області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибухи у Полтаві 21 січня — що відомо

"У Полтаві чули звуки вибухів. Про це Суспільному повідомляють місцеві жителі. На території області триває повітряна тривога", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram Суспільне Полтава

Своєю чергою голова Полтавської ОВА Філіп Пронін закликав жителів зберігати спокій. За його словами, на території регіону влучань не зафіксовано.

Скриншот допису з Telegram Філіпа Проніна

Нагадаємо, у Кропивницькому місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів сьогодні, 21 січня. Наразі в області оголошено повітряну тривогу.