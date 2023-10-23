В порт Мариуполя вошел первый морской балкер РФ – почему это плохо

Морской балкер РФ. Фото: росСМИ

Вчера, 22 октября, первое судно морского класса пришвартовалось у причала Судоремонтного завода в Мариуполе. Какой груз доставил балкер, пока неизвестно.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, это очень плохая новость. Вот для чего нужно было дно углубления порта.

"Судно класса балкеров имеет собственные краны и его полную нагрузку или DWT составляет гораздо больше 5 тыс. тонн как в судах класса РМ-3", — написал советник мэра.

Балкер РФ в порту Мариуполя. Фото: Telegram/Андрющенко

Андрющенко отметил, что пока неизвестно, что было привезено балкером.

Балкер РФ в порту Мариуполя. Фото: Telegram/Андрющенко

"Учитывая, что в Мариуполе нечего загружать на такой вес, именно доставка в Мариуполь и выгрузка является целью. Что именно - не трудно догадаться. Точно не домики для мариупольцев", — добавил он.

Балкер РФ в порту Мариуполя. Фото: Telegram/Андрющенко

Напомним, что 22 октября местные жители временно оккупированного Мариуполя зафиксировали перемещение вражеской техники. Большое количество грузовиков из БК из Новоазовска двигается в сторону Бердянска.