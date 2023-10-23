В порт Мариуполя вошел первый морской балкер РФ – почему это плохо
Вчера, 22 октября, первое судно морского класса пришвартовалось у причала Судоремонтного завода в Мариуполе. Какой груз доставил балкер, пока неизвестно.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Первый морской балкер вошел в Мариуполь
По его словам, это очень плохая новость. Вот для чего нужно было дно углубления порта.
"Судно класса балкеров имеет собственные краны и его полную нагрузку или DWT составляет гораздо больше 5 тыс. тонн как в судах класса РМ-3", — написал советник мэра.
Андрющенко отметил, что пока неизвестно, что было привезено балкером.
"Учитывая, что в Мариуполе нечего загружать на такой вес, именно доставка в Мариуполь и выгрузка является целью. Что именно - не трудно догадаться. Точно не домики для мариупольцев", — добавил он.
Напомним, что 22 октября местные жители временно оккупированного Мариуполя зафиксировали перемещение вражеской техники. Большое количество грузовиков из БК из Новоазовска двигается в сторону Бердянска.
Читайте Новини.LIVE!