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У порт Маріуполя зайшов перший морський балкер РФ — чому це погано

23 жовтня 2023 13:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У порт Маріуполя зайшов перший морський балкер РФ — чому це погано
Морський балкер РФ. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Вчора, 22 жовтня, перше судно морського класу пришвартувалось біля причалу Судноремонтного заводу в Маріуполі. Який вантаж доставив балкер — наразі невідомо.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його словами, це дуже погана новина. Ось для чого потрібно було днопоглиблення порту.

"Судно класу балкерів має власні крани та його повне навантаження або DWT становить набагато більше за 5 тис. тонн як в суднах класу РМ-3", — написав радник мера.

судно в порту Маріуполя
Балкер РФ у порту Маріуполя. Фото: Telegram/Андрющенко

Андрющенко зазначив, що наразі невідомо що було привезено балкером.

балкер РФ у Маріуполі
Балкер РФ у порту Маріуполя. Фото: Telegram/Андрющенко

"З огляду на те, що в Маріуполі немає чого завантажувати на таку вагу, саме доставляння в Маріуполь та вивантаження є метою. Що саме — не важко здогадатись. Точно не будиночки для маріупольців", — додав він.

порт Маріуполя
Балкер РФ у порту Маріуполя. Фото: Telegram/Андрющенко

Нагадаємо, що 22 жовтня місцеві жителі тимчасово окупованого Маріуполя зафіксували переміщення ворожої техніки. Велика кількість вантажівок з БК з Новоазовська рухається в сторону Бердянська.

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