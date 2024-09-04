Сколько враждебных целей сбило ПВО ночью над Украиной

В воздушных силах назвали количество вражеских целей, которые ночью сбили в небе над Украиной
Российские оккупанты в ночь на среду, 4 сентября, нанесли массированный обстрел по территории Украины. В ходе работы ПВО было сбито 29 воздушных целей врага.
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.
Массированная атака на Украину 4 сентября
Ночью враг нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования и беспилотниками типа Shahed. В общей сложности было обнаружено и осуществлено сопровождение 42 воздушных целей:
- две аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" из самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области;
- две крылатые ракеты Х-22 из самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
- шесть крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области;
- три крылатых ракеты "Искандер-К" с территории оккупированного Крыма;
- 29 ударных дронов Shahed-131/136 из Курской области.
В ходе противовоздушной работы были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны. Им удалось сбить 29 воздушных целей россиян:
- четыре крылатых ракеты Х-101;
- три крылатых ракеты "Искандер-К";
- 22 ударных БпЛА "Shahed-131/136.
В то же время, шесть ударных беспилотников были локационно потеряны, один — улетел в Беларусь.
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