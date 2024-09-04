Сколько враждебных целей сбило ПВО ночью над Украиной

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: gwaramedia

Российские оккупанты в ночь на среду, 4 сентября, нанесли массированный обстрел по территории Украины. В ходе работы ПВО было сбито 29 воздушных целей врага.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

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Массированная атака на Украину 4 сентября

Ночью враг нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования и беспилотниками типа Shahed. В общей сложности было обнаружено и осуществлено сопровождение 42 воздушных целей:

две аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" из самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области;

две крылатые ракеты Х-22 из самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

шесть крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области;

три крылатых ракеты "Искандер-К" с территории оккупированного Крыма;

29 ударных дронов Shahed-131/136 из Курской области.

В ходе противовоздушной работы были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны. Им удалось сбить 29 воздушных целей россиян:

четыре крылатых ракеты Х-101;

три крылатых ракеты "Искандер-К";

22 ударных БпЛА "Shahed-131/136.

В то же время, шесть ударных беспилотников были локационно потеряны, один — улетел в Беларусь.