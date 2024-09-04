Скільки ворожих цілей збила ППО вночі над Україною

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: gwaramedia

Російські окупанти в ніч проти середи, 4 вересня, завдали масованого обстрілу по території України. Під час роботи ППО було збито 29 повітряних цілей ворога.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

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Масована атака на Україну 4 вересня

Вночі ворог завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування та безпілотниками типу Shahed. Загалом було виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей:

дві аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області;

дві крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;

шість крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області;

три крилаті ракети "Іскандер-К" із території окупованого Криму;

29 ударних дронів "Shahed-131/136 із Курської області.

Під час протиповітряної роботи були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони. Їм вдалося збити 29 повітряних цілей росіян:

чотири крилаті ракети Х-101;

три крилаті ракети "Іскандер-К";

22 ударні БпЛА "Shahed-131/136.

Водночас шість ударних безпілотників були локаційно втрачені, один — полетів у Білорусь.