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У Повітряних силах назвали кількість ворожих цілей, які вночі збили в небі над Україною

4 вересня 2024 09:53
Євгенія Брюховецька - редактор
Скільки ворожих цілей збила ППО вночі над Україною
Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: gwaramedia
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські окупанти в ніч проти середи, 4 вересня, завдали масованого обстрілу по території України. Під час роботи ППО було збито 29 повітряних цілей ворога.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

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Вночі ворог завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування та безпілотниками типу Shahed. Загалом було виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей:

  • дві аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області;
  • дві крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;
  • шість крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області;
  • три крилаті ракети "Іскандер-К" із території окупованого Криму;
  • 29 ударних дронів "Shahed-131/136 із Курської області.

Під час протиповітряної роботи були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони. Їм вдалося збити 29 повітряних цілей росіян:

  • чотири крилаті ракети Х-101;
  • три крилаті ракети "Іскандер-К";
  • 22 ударні БпЛА "Shahed-131/136.

Водночас шість ударних безпілотників були локаційно втрачені, один — полетів у Білорусь.

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Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

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