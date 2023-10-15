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В Воздушных силах объяснили, действительно ли Украина берет ПВО в аренду

15 октября 2023 11:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Воздушных силах объяснили, действительно ли Украина берет ПВО в аренду
Выстрел из ПВО. Фото иллюстративное: armyinform.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Стало известно, что Украина берет средства противовоздушной обороны в аренду. Однако, какие страны предоставляют нашему государству такую услугу, в Воздушных силах не называют.

Об этом сообщает спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Такая практика у нас уже есть. Понятно, что каждая страна прежде всего заботится о собственной защите. Никто свою ПВО просто так нам не отдаст. Почему так долго поставляют ПВО, почему дозировано? Потому что нет ее столько в мире, чтобы нам ее отдать", — сказал Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что противовоздушная оборона имеет важное значение, особенно в зимний период и во время отопительного сезона. И речь идет не только о самих установках, но и ракетах и боекомплектах.

В то же время Юрий Игнат не стал называть страны, которые таким образом помогли Украине.

"Давайте не будем озвучивать, с какими странами. Эта информация чувствительна, особенно наши партнеры не хотели, чтобы мы озвучивали", — сказал спикер.

Добавим, по словам президента Владимира Зеленского, Украина разработала план усиления ПВО в Одесской области.

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