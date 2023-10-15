У Повітряних силах пояснили, чи справді Україна бере ППО в оренду

Постріл з ППО. Фото ілюстративне: armyinform.com

Стало відомо, що Україна бере засоби протиповітряної оборони в оренду. Однак, які країни надають нашій державі таку послугу, в Повітряних силах не називають.

Про це повідомляє речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Така практика у нас вже є. Зрозуміло, що кожна країна перш за все дбає про власний захист. Ніхто свою ППО просто так нам не віддасть. Чому так довго постачають ППО, чому дозовано? Бо не має її стільки у світі, щоб нам її віддати", — сказав Ігнат.

Речник Повітряних Сил наголосив на тому, що протиповітряна оборона має важливе значення, особливо у зимовий період та під час опалювального сезону. І йдеться не лише про самі установки, але й ракети та боєкомплекти.

Водночас Юрій Ігнат не став називати країни, які таким чином допомогли Україні.

"Давайте не будемо озвучувати, з якими країнами. Ця інформація чутлива, особливо наші партнери не хотіли, щоб ми озвучували", — сказав речник.

Додамо, за словами президента Володимира Зеленського, Україна розробила план посилення ППО на Одещині.