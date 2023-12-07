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В Воздушных силах сообщили, сколько вражеских беспилотников уничтожили ночью

7 декабря 2023 08:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Воздушных силах сообщили, сколько вражеских беспилотников уничтожили ночью
Мобильная огневая группа ПВО. Фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Оккупанты атаковали Украину беспилотниками в ночь на 7 декабря. Запускали вражеские дроны типа Shahed с мыса Чауда в Крыму.

Об этом сообщают Воздушные Силы.

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Известно, что всего зафиксированы пуски 18 ударных БПЛА Shahed-136/131. Основными направлениями российского удара стали Хмельницкая и Одесская области.

В результате Силам противовоздушной обороны Украины удалось уничтожить 15 российских ударных БпЛА.

Для уничтожения враждебных целей привлекались зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

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Уничтожены вражеские цели. Фото: Воздушные Силы

Напомним, что 4 декабря, российские оккупанты ударили "шахедами" по пгт Боровая Изюмского района и по городу Чугуев Харьковской области. В результате ударов БпЛА повреждені дом культуры, магазин, частные дома, пострадавший.

Также мы писали, что во время воздушной тревоги ночью 5 декабря россияне атаковали тремя беспилотниками объект инфраструктуры во Львовской области. В результате удара возник пожар.

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