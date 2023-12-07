У Повітряних силах повідомили, скільки ворожих безпілотників знищили вночі

Мобільна вогнева група ППО. Фото: Суспільне

Окупанти атакували Україну безпілотниками у ніч на 7 грудня. Запускали ворожі дрони типу Shahed з мису Чауда, що в Криму.

Про це повідомляють Повітряні Сили.

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Відомо, що загалом було зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА Shahed-136/131. Основними напрямками російського удару стали Хмельницька та Одеська області.

Внаслідок цього Силам протиповітряної оборони України вдалося знищити 15 російських ударних БпЛА.

Для збиття ворожих цілей залучались зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Знищені ворожі цілі. Фото: Повітряні Сили

Нагадаємо, що 4 грудня російські окупанти вдарили "шахедами" по смт Борова Ізюмського району та по місту Чугуїв Харківської області. Внаслідок ударів БпЛА пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки, є постраждалий.

Також ми писали, що під час повітряної тривоги вночі 5 грудня росіяни атакували трьома безпілотниками обʼєкт інфраструктури на Львівщині. Внаслідок удару виникла пожежа.