В Воздушных силах рассказали, сколько шахедов сбило ПВО ночью над Украиной
Оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed в ночь на 19 ноября. Были зафиксированы пуски 20 ударных беспилотников из Курской области РФ.
Об этом сообщают Воздушные Силы.
Атака дронов на Украину 19 ноября
Так, оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с севера РФ - Курской области. Известно, что враг запустил 20 таких беспилотников.
В частности, противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.
В результате противовоздушного боя Силам ПВО удалось уничтожить 15 ударных БПЛА "Shahed-136/131".
Напомним, что второй день подряд Россия атакует Киев беспилотниками типа Shahed. В ночь на 19 ноября в столице несколько раз объявляли воздушную тревогу, также работали силы ПВО.
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