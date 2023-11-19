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В Воздушных силах рассказали, сколько шахедов сбило ПВО ночью над Украиной

19 ноября 2023 08:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Воздушных силах рассказали, сколько шахедов сбило ПВО ночью над Украиной
Мобильные огневые группы ПВО. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed в ночь на 19 ноября. Были зафиксированы пуски 20 ударных беспилотников из Курской области РФ.

Об этом сообщают Воздушные Силы.

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Так, оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с севера РФ - Курской области. Известно, что враг запустил 20 таких беспилотников.

В частности, противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.

В результате противовоздушного боя Силам ПВО удалось уничтожить 15 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

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Уничтоженные воздушные цели 19 ноября. Фото: Воздушные силы

Напомним, что второй день подряд Россия атакует Киев беспилотниками типа Shahed. В ночь на 19 ноября в столице несколько раз объявляли воздушную тревогу, также работали силы ПВО.

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