В Воздушных силах рассказали, сколько шахедов сбило ПВО ночью над Украиной

Мобильные огневые группы ПВО. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

Оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed в ночь на 19 ноября. Были зафиксированы пуски 20 ударных беспилотников из Курской области РФ.

Об этом сообщают Воздушные Силы.

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Атака дронов на Украину 19 ноября

Так, оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с севера РФ - Курской области. Известно, что враг запустил 20 таких беспилотников.

В частности, противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.

В результате противовоздушного боя Силам ПВО удалось уничтожить 15 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Уничтоженные воздушные цели 19 ноября. Фото: Воздушные силы

Напомним, что второй день подряд Россия атакует Киев беспилотниками типа Shahed. В ночь на 19 ноября в столице несколько раз объявляли воздушную тревогу, также работали силы ПВО.