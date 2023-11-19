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У Повітряних силах розповіли, скільки шахедів збила ППО вночі над Україною

19 листопада 2023 08:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Повітряних силах розповіли, скільки шахедів збила ППО вночі над Україною
Мобільні вогневі групи ППО. Фото: Командування Об’єднаних Сил ЗСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed в ніч на 19 листопада. Було зафіксовано пуски 20 ударних безпілотників з Курської області РФ.

Про це повідомляють Повітряні Сили.

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Так, окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" з півночі РФ — Курської області. Відомо, що ворог запустив 20 таких безпілотників.

Зокрема, протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях.

В результаті протиповітряного бою Силам ППО вдалося знищити 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

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Знищені повітряні цілі 19 листопада. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, що другий день поспіль Росія атакує Київ безпілотниками типу "Shahed". В ніч проти 19 листопада в столиці кілька разів оголошували повітряну тривогу, також працювали сили ППО.

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