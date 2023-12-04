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В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей уничтожили этой ночью

4 декабря 2023 07:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей уничтожили этой ночью
Работа ПВО ночью. Фото: ОК "Север"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Этой ночью оккупанты атаковали Украину БпЛА Shahed-136/131 и управляемой авиационной ракетой. Силы ПВО уничтожили 18 из 23 дронов и ракету.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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В ведомстве рассказали, что в ночь на 4 декабря россияне атаковали Украину 23 "шахедами" с мыса Чауда — оккупированный Крым, а управляемой авиационной ракетой — с воздушного пространства оккупированной Херсонской области.

"К отражению воздушного нападения привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожены 18 ударных БпЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59 ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что противовоздушная оборона работала по меньшей мере в девяти областях Украины.

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Напомним, сегодня ночью воздушная тревога охватила западные области. Опасность распространилась на Львовскую, Волынскую, Тернопольскую и другие. Первые сбития вражеских БпЛА были в Хмельницкой области.

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