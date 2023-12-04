У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей знищили цієї ночі

Робота ППО вночі. Фото: ОК "Північ"

Цієї ночі окупанти атакували Україну БпЛА "Shahed-136/131" та керованою авіаційною ракетою. Сили ППО знищили 18 з 23 дронів та ракету.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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У відомстві розповіли, що в ніч на 4 грудня росіяни атакували Україну 23 "шахедами" з мису Чауда — окупований Крим, а керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Херсонщини.

"До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протиповітряна оборона працювала у щонайменше дев'яти областях України.

Нагадаємо, сьогодні вночі повітряна тривога охопила західні області. Небезпека поширилась на Львівську, Волинську, Тернопільську та інші. Перші збиття ворожих БпЛА були у Хмельницькій області.