В Воздушных силах Украины объяснили, почему ночью не было воздушных тревог

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: РАР

В эту ночь украинские территории не подвергались воздушным атакам со стороны России, в том числе с помощью боевых беспилотников. Главной причиной этого стали неблагоприятные погодные условия.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По словам Игната такую погоду авиаторы называют "нелетной погодой". При этом он уточнил, что достаточно посетить веб-ресурсы с погодным прогнозом, чтобы узнать ситуацию в восточной части Украины.

"Таковы условия, при которых полеты становятся невозможными. Именно из-за этой причины небо оставалось свободным от атак в ночь на 26 октября", — указал Игнат.

Также он добавил, что вследствие таких погодных условий, украинцы имели возможность немного отдохнуть и указал, что погода реально влияет на ход военных операций.

Напомним, что ночью, 25 октября, российские оккупанты атаковали Хмельницкую область беспилотниками. В Славутской громаде в результате удара есть значительные повреждения.

Также мы писали, что в Черкасской области 25 октября также прогремели взрывы около 00:30. Предварительно звуки являлись результатом работы сил ПВО.