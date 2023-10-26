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У Повітряних силах України пояснили, чому вночі не було повітряних тривог

26 жовтня 2023 11:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Повітряних силах України пояснили, чому вночі не було повітряних тривог
Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: РАР
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Цієї ночі українські території не зазнавали повітряних атак з боку Росії, у тому числі за допомогою бойових безпілотників. Головною причиною цього стали несприятливі погодні умови.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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За словами Ігната, таку погоду авіатори називають "нельотною погодою". При цьому він уточнив, що достатньо відвідати вебресурси з погодним прогнозом, щоб дізнатися про ситуацію в східній частині України.

"Такі умови, за яких польоти стають неможливими. Саме через цю причину небо залишалося вільним від атак у ніч на 26 жовтня", — зазначив Ігнат.

Також він додав, що внаслідок таких погодних умов українці мали змогу трохи відпочити та зазначив, що погода реально впливає на перебіг військових операцій.

Нагадаємо, що вночі, 25 жовтня, російські окупанти атакували Хмельницьку область безпілотниками. У Славутській громаді внаслідок удару є значні ушкодження.

Також ми писали, що на Черкащині 25 жовтня також пролунали вибухи близько 00:30. Попередньо звуки були результатом роботи сил ППО.

 

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