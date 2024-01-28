Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько вражеских целей удалось уничтожить ночью arrow

В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько вражеских целей удалось уничтожить ночью

28 января 2024 07:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько вражеских целей удалось уничтожить ночью
Работа ПВО. Фото: ОК "Север"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 28 января, российские оккупанты снова атаковали Украину. Под вражеским ударом находились гражданские объекты и критическая инфраструктура в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Сколько целей оккупантов было сбито украинской ПВО

Ночью противник атаковал:

  • восемью ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск);
  • двумя ракетами "Искандер-М" по Полтавской области из района Воронежской области;
  • тремя ЗКР "С-300" по Донецкой области с временно оккупированной территории области.

"Мобильными огневыми группами Воздушных сил уничтожены четыре из восьми вражеских БпЛА, которыми противник атаковал прифронтовую зону", — говорится в сообщении.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: t.me/kpszsu

В Воздушных силах отметили, что о ликвидации последствий удара "баллистикой" сообщают местные администрации. По предварительной информации, люди не пострадали.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 27 января в Харькове в больнице умерла 13-летняя девочка. Она получила ранения в результате обстрела российскими захватчиками села Малый Бурлук 17 января. Россияне нанесли удар по населенному пункту, применив авиационную бомбу.

Также мы писали, что харьковские прокуроры показали последствия вражеских обстрелов Купянского района 26 и 27 января. В настоящее время начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны РФ.

война
ВСУ
беспилотники
Украина
обстрелы
оккупанты
ракеты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме