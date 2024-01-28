В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько вражеских целей удалось уничтожить ночью

Работа ПВО. Фото: ОК "Север"

Сегодня ночью, 28 января, российские оккупанты снова атаковали Украину. Под вражеским ударом находились гражданские объекты и критическая инфраструктура в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Ночью противник атаковал:

восемью ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск);

двумя ракетами "Искандер-М" по Полтавской области из района Воронежской области;

тремя ЗКР "С-300" по Донецкой области с временно оккупированной территории области.

"Мобильными огневыми группами Воздушных сил уничтожены четыре из восьми вражеских БпЛА, которыми противник атаковал прифронтовую зону", — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: t.me/kpszsu

В Воздушных силах отметили, что о ликвидации последствий удара "баллистикой" сообщают местные администрации. По предварительной информации, люди не пострадали.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 27 января в Харькове в больнице умерла 13-летняя девочка. Она получила ранения в результате обстрела российскими захватчиками села Малый Бурлук 17 января. Россияне нанесли удар по населенному пункту, применив авиационную бомбу.

Также мы писали, что харьковские прокуроры показали последствия вражеских обстрелов Купянского района 26 и 27 января. В настоящее время начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны РФ.