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У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знищити вночі

28 січня 2024 07:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знищити вночі
Робота ППО. Фото: ОК "Північ"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 28 січня, російські окупанти знову атакували Україну. Під ворожим ударом були цивільні об’єкти та критична інфраструктура в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Вночі противник атакував:

  • вісьма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ);
  • двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавській області з району Воронезької області;
  • трьома ЗКР "С-300" по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

"Мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено чотири із восьми ворожих БпЛА, якими противник атакував прифронтову зону", — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: t.me/kpszsu

У Повітряних силах зазначили, що про ліквідацію наслідків удару "балістикою" повідомлять місцеві адміністрації. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 27 січня в Харкові у лікарні померла 13-річна дівчинка. Вона зазнала поранень внаслідок обстрілу російськими загарбниками села Малий Бурлук 17 січня. Росіяни завдали удару по населеному пункту, застосувавши авіаційну бомбу.

Також ми писали, що харківські прокурори показали наслідки ворожих обстрілів Куп'янського району 26 та 27 січня. Наразі розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни з боку РФ.

війна
ЗСУ
безпілотники
Україна
обстріли
окупанти
ракети

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