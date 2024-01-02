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В Совете Европы подчеркнули, что обстрел гражданских объектов является военным преступлением

2 января 2024 13:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Совете Европы подчеркнули, что обстрел гражданских объектов является военным преступлением
Последствия обстрелов Киева. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отреагировала на массовую утреннюю атаку на Украину. Она подчеркнула, что обстрелы гражданских объектов Россией являются военными преступлениями.

Об этом она написала в Twitter.

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Чиновник Совета Европы заявила, что непрекращающиеся нападения России на Украину неприемлемы.

"Умышленные нападения на гражданских лиц или гражданские объекты являются военными преступлениями и серьезными нарушениями международного права", — отметила она.

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Скриншот поста Марии Пейчинович-Бурич

Напомним, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на очередную атаку РФ на Киев. По его словам, российский диктатор Владимир Путин ужесточает террор против нашего государства.

 

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