У Раді Європи наголосили, що обстріл цивільних об'єктів є воєнним злочином

Наслідки обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відреагувала на ранкову масовану атаку на Україну. Вона наголосила, що обстріли цивільних об'єктів Росією є воєнними злочинами.

Про це вона написала у Twitter.

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Посадовиця Ради Європи заявила, що невпинні напади Росії на Україну є неприйнятними.

"Навмисні напади на цивільних осіб або цивільні об'єкти є воєнними злочинами та серйозними порушеннями міжнародного права", — зазначила вона.

Скриншот допису Марії Пейчинович-Бурич

Нагадаємо, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на чергову атаку РФ на Київ. За його словами, російський диктатор Володимир Путін посилює терор проти нашої держави.