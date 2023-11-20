В Раде хотят изменить закон о мобилизации и военной службе

Мобилизированные военнослужащие. Фото: armyinform

В Верховной Раде готовят законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы. Согласно ему, военнослужащие, вернувшиеся из плена, будут иметь дополнительный оплачиваемый отпуск.

Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

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Изменения в законе о мобилизации

Первое изменение в законопроекте, который назвала нардеп — вернувшиеся из плена военные смогут получить новый дополнительный отпуск продолжительностью 90 календарных дней. При этом будет сохранено денежное довольствие. Однако это не касается тех, кто отказался от дальнейшего прохождения службы и желает уволиться.

Также для военнообязанных появятся новые обязанности:

обязательное прохождение медицинского осмотра и лечения согласно решениям ВВК;

наличие при себе военно-учетных документов, которые следует предъявлять по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП.

Кроме того, у военных будут новые основания для увольнения со службы:

по собственному желанию для иностранцев и лиц без гражданства;

в связи с освобождением из плена (кроме тех, кто добровольно сдался в плен);

в связи с досрочным расторжением контракта для курсантов женского пола;

в связи с наличием инвалидности I или II группы;

в связи с проведением организационных мероприятий в разведорганах, СБУ, УГО.

Отсрочка от мобилизации

Согласно новому закону право на отсрочку от призыва на военную службу получат педагогические работники заведений профессионального высшего образования.

Право на прохождение военной службы по собственному желанию получат лица с инвалидностью, несмотря на наличие оснований для отсрочки от призыва во время мобилизации.

Кроме того, уменьшается круг граждан, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или нуждающимся в постоянном уходе, к членам семьи первой степени родства и устранению возможности уклонения от призыва во время мобилизации путем оформления фиктивного ухода за лицами, нуждающимися в нем.

По словам Безуглой, также меняется порядок предоставления отсрочки от призыва гражданам, получающим высшее и высшее образование.

Предпосылкой этого стало увеличение количества желающих учиться во время действия военного положения во избежание призыва на военную службу. Поэтому в Раде хотят устранить возможность избегания призыва путем получения второго, третьего высшего или высшего образования.

Расширение списка категорий, которые должны стать на учет

В законопроекте готовится изменение, согласно которому на учет должны стать в частности:

те, кто до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

которые были осуждены за совершение уголовного преступления к лишению свободы, ограничению свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания;

которым после окончания учреждений высшего образования присвоены воинские звания офицерского состава или получившие воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса.

Скриншот поста Безуглой

Скриншот поста Безуглой

Скриншот поста Безуглой

Напомним, что в Украине с нового года хотят ввести полноценный запуск е-реестра призывников. Это позволит уменьшить количество уклонистов и перекрыть "лазейки" для незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу.

Также мы писали, что во избежание призыва в ВСУ уклонистов прибегают к разным способам. Одно из самых распространенных — вступление в ВУЗ.