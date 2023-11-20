У Раді хочуть змінити закон про мобілізацію і військову службу — деталі

Мобілізовані військовослужбовці. Фото: armyinform

У Верховній Раді готують законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Згідно з ним, військовослужбовці, які повернулися з полону, матимуть додаткову оплачувану відпустку.

Про це повідомила заступниця голови Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла.

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Зміни в законі про мобілізацію

Найперша зміна в законопроєкті, які назвала нардепка — військові, які повернулися з полону, зможуть отримати нову додаткову відпустку тривалістю 90 календарних днів. При цьому буде збережене грошове забезпечення. Проте це не стосується тих, хто відмовився від подальшого проходження служби і бажає звільнитися.

Також для військовозобов’язаних з'являться нові обов’язки:

обов’язкове проходження медичного огляду та лікування згідно з рішеннями ВЛК;

наявність при собі військово-облікових документів, які треба пред’являти на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП.

Крім того, у військових будуть нові підстави для звільнення зі служби:

за власним бажанням для іноземців та осіб без громадянства;

у зв’язку зі звільненням з полону (крім тих, хто добровільно здався у полон);

у зв’язку з достроковим розірванням контракту для курсантів жіночої статі;

у зв’язку з наявністю інвалідності І чи ІІ групи;

у зв'язку із проведенням організаційних заходів у розвідорганах, СБУ, УДО.

Відстрочка від мобілізації

Згідно з новим законом право на відстрочку від призову на військову службу отримають педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти.

А право на проходження військової служби за власним бажанням отримають особи з інвалідністю, попри наявність підстав для відстрочки від призову під час мобілізації.

Крім того, зменшується коло громадян, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю І та ІІ групи або яка потребує постійного догляду, до членів сім’ї першого ступеня споріднення та усунення можливості ухилення від призову під час мобілізації шляхом оформлення фіктивного догляду за особами, які його потребують.

За словами Безуглої, також змінюється порядок надання відстрочки від призову громадянам, які здобувають передвищу та вищу освіту.

Передумовою цього стало збільшення кількості охочих навчатися під час дії воєнного стану для уникнення призову на військову службу. Тому в Раді хочуть усунути можливість уникнення від призову шляхом здобуття другої, третьої передвищої або вищої освіти.

Розширення переліку категорій, які мають стати на облік

У законопроєкті готується зміна, згідно з якою на облік мають стати зокрема:

ті, хто до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі зі звільненням від відбування покарання;

яким після закінчення закладів вищої освіти надано військові звання офіцерського складу або, які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу.

Скриншот допису Безуглої

Скриншот допису Безуглої

Скриншот допису Безуглої

Нагадаємо, що в Україні з нового року хочуть запровадити повноцінний запуск е-реєстру призовників. Це дозволить зменшити кількість ухилянтів та перекрити "лазівки" для незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

Також ми писали, що аби уникнути призову до ЗСУ, ухилянти вдаються до різних способів. Один з найпоширеніших — вступ до ЗВО.