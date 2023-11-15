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В РФ мигрантам запрещают работать, если их страна не признала русский язык государственным

15 ноября 2023 07:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В РФ мигрантам запрещают работать, если их страна не признала русский язык государственным
Мигранты в России. Фото: payom.net
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В России мигрантам запрещают работать в сфере обслуживания, если их страна не признала русский язык государственным. Это можно расценивать как часть текущих попыток принудить мигрантов к российской военной службе.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказали, что совсем недавно заместитель председателя российской Госдумы Петр Толстой на заседании Совета Федерации о государственной политике в сфере сохранения, защиты и развития русского языка предложил запретить мигрантам работать в сфере обслуживания, если они не являются гражданами страны, признавшей русский язык государственным. Он утверждал, что в постсоветских странах преподают английский язык и "стараются вытеснить русский из списка национальных языков".

"Если идея Толстого будет официально предложена и принята, это позволит российским властям ограничить возможности работы для мигрантов из Средней Азии и южного Кавказа, что потенциально облегчает российским властям заставлять мигрантов служить в российской армии из-за отсутствия других альтернатив труда", — объясняют в ISW.

Отмечается, что Казахстан и Кыргызстан признали русский язык государственным, таджикское законодательство определяет русский как язык "межнационального общения". Однако у русского языка нет законодательно определенного статуса в Узбекистане, Туркменистане, Азербайджане, Грузии и Армении.

"Возможно, российские власти также пытаются принять законы, ограничивающие работу мигрантов в России, чтобы успокоить российских ультранационалистов, часто критикующих мигрантов, работающих в стране накануне президентских выборов в России в 2024 году", — считают аналитики.

Напомним, что Россия практикует "отлавливание" мигрантов, недавно ставших гражданами РФ и привлекает их в ряды вооруженных сил страны.

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