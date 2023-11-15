У РФ мігрантам забороняють працювати, якщо їхня країна не визнала російську мову державною

Мігранти в Росії. Фото: payom.net

У Росії мігрантам забороняють працювати у сфері обслуговування, якщо їхня країна не визнала російську мову державною. Це можна розцінювати, як частину поточних спроб примусити мігрантів до російської військової служби.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики розповіли, що зовсім нещодавно заступник голови російської Держдуми Петро Толстой на засіданні Ради Федерації про державну політику у сфері збереження, захисту та розвитку російської мови запропонував заборонити мігрантам працювати в сфері обслуговування, якщо вони не є громадянами країни, яка визнала російську мовою державною. Він стверджував, що в пострадянських країнах викладають англійську мову та "намагаються витіснити російську мову зі списку національних мов".

"Якщо захід Толстого буде офіційно запропонований і прийнятий, це дозволить російській владі обмежити можливості роботи для мігрантів із Середньої Азії та південного Кавказу, що потенційно полегшує російській владі примушувати мігрантів служити в російській армії через відсутність інших альтернатив праці", — пояснюють в ISW.

Зазначається, що Казахстан і Киргизстан визнали російську мову державною, таджицьке законодавство визначає російську як мову "міжнаціонального спілкування". Проте російська мова не має законодавчо визначеного статусу в Узбекистані, Туркменістані, Азербайджані, Грузії та Вірменії.

"Можливо, російська влада також намагається прийняти закони, що обмежують роботу мігрантів у Росії, щоб заспокоїти російських ультранаціоналістів, які часто критикують мігрантів, які працюють в країні напередодні президентських виборів у Росії у 2024 році", — вважають аналітики.

Нагадаємо, що Росія практикує "відловлювання" мігрантів, які нещодавно стали громадянами РФ і залучає їх до лав збройних сил країни.