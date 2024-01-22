В российской Самаре пылает рынок — в городе слышали взрывы

Пожар на рынке в Самаре. Фото: росСМИ

Сегодня в российском городе Самара вспыхнул пожар на рынке. В настоящее время площадь пожара составляет уже более 1000 кв.

Об этом сообщают росСМИ.

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Пожар на рынке в России 22 января

В понедельник, 22 января, в Самаре начался масштабный пожар на рынке. Местные говорят, что тоже были слышны взрывы.

Как известно, площадь возгорания составляет более 1000 "квадратов". РосСМИ пишут, что огонь, вероятно, дошел до павильонов с пиротехникой. На видео столбы черного дыма и масштабный пожар, видимый во всех концах города.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате инцидента, а власти ничего не комментировали.

Напомним, вчера в Ленинградской области России произошло возгорание на одном из терминалов Морского торгового порта. До этого в городе были слышны взрывы и местные жители видели беспилотники в небе и якобы их "прилет" по терминалу.

Кроме того, в центре города Челябинск в России возник масштабный пожар на территории торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия". Площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров.

Добавим, в Клинцах Брянской области пылала нефтебаза. Российские минобороны отчитывались, что якобы сбили над регионом беспилотник.