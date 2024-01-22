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В российской Самаре пылает рынок — в городе слышали взрывы

22 января 2024 10:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В российской Самаре пылает рынок — в городе слышали взрывы
Пожар на рынке в Самаре. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня в российском городе Самара вспыхнул пожар на рынке. В настоящее время площадь пожара составляет уже более 1000 кв. 

Об этом сообщают росСМИ.

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Пожар на рынке в России 22 января

В понедельник, 22 января, в Самаре начался масштабный пожар на рынке. Местные говорят, что тоже были слышны взрывы.

Как известно, площадь возгорания составляет более 1000 "квадратов". РосСМИ пишут, что огонь, вероятно, дошел до павильонов с пиротехникой. На видео столбы черного дыма и масштабный пожар, видимый во всех концах города.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате инцидента, а власти ничего не комментировали.

Напомним, вчера в Ленинградской области России произошло возгорание на одном из терминалов Морского торгового порта. До этого в городе были слышны взрывы и местные жители видели беспилотники в небе и якобы их "прилет" по терминалу.

Кроме того, в центре города Челябинск в России возник масштабный пожар на территории торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия". Площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров.

Добавим, в Клинцах Брянской области пылала нефтебаза. Российские минобороны отчитывались, что якобы сбили над регионом беспилотник.

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взрыв
рынок
Россия

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