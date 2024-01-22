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У російській Самарі палає ринок — в місті чули вибухи

22 січня 2024 10:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У російській Самарі палає ринок — в місті чули вибухи
Пожежа на ринку в Самарі. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні у російському місті Самара спалахнула пожежа на ринку. Наразі площа пожежі складає вже понад 1 000 м. кв.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пожежа на ринку в Росії 22 січня

У понеділок, 22 січня, у російській Самарі почалася масштабна пожежа на ринку. Місцеві кажуть, що також було чути вибухи.

Як відомо, площа займання сягає понад 1000 "квадратів". РосЗМІ пишуть, що вогонь, ймовірно, дійшов до павільйонів із піротехнікою. На відео стовпи чорного диму та масштабну пожежу, яку видно у всіх кінцях міста. 

Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок інциденту, а влада нічого не коментувала.

Нагадаємо, вчора у Ленінградській області Росії сталося загоряння на одному з терміналів Морського торговельного порту. До цього у місті було чутно вибухи і місцеві жителі бачили безпілотники в небі та нібито їх "приліт" по терміналу.

Крім того,  у центрі міста Челябінськ, що в Росії, виникла масштабна пожежа на території торгово-розважального комплексу "Європа-Азія". Площа загоряння становить тисячу квадратних метрів. 

Додамо, у Клинцях Брянської області палала нафтобаза. Російське міноборони звітувало, що нібито збили над регіоном безпілотник.

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вибух
ринок
Росія

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