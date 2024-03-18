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В российском Белгороде прозвучала серия взрывов — есть пострадавшие

18 марта 2024 08:44
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В российском Белгороде прозвучала серия взрывов - есть пострадавшие
Российский Белгород после обстрела. Архивное фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В российском городе Белгород сегодня, 18 марта, утром снова были слышны взрывы. Сообщается о потерпевшем.

Об этом сообщают РосСМИ и Telegram-каналы.

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В Минобороны РФ заявили, что средствами ПВО были уничтожены в воздухе над Белгородской областью десять реактивных снарядов RM-70 "Вампир".

Мэр города Валентин Демидов сообщил, что во время утренних обстрелов пострадал один человек.

Также в результате поврежден один частный дом, местный склад, две машины и автобус.

В российском Белгороде прозвучала серия взрывов — есть пострадавшие - фото 1
Последствия обстрелов в Белгороде. Фото: росСМИ
В российском Белгороде прозвучала серия взрывов — есть пострадавшие - фото 2
Последствия обстрелов в Белгороде. Фото: росСМИ

Напомним, что в результате атаки четырех беспилотников на Белгородскую область в ночь на воскресенье, 17 марта, пострадал поселок Октябрьский. Там повреждены линии электропередачи и газа.

Также мы писали о том, что русские добровольцы вошли в еще один населенный пункт Белгородской области.

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обстрелы
Белгородская область
Бєлгород
Россия

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