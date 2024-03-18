В российском Белгороде прозвучала серия взрывов — есть пострадавшие
В российском городе Белгород сегодня, 18 марта, утром снова были слышны взрывы. Сообщается о потерпевшем.
Об этом сообщают РосСМИ и Telegram-каналы.
Ситуация в Белгороде
В Минобороны РФ заявили, что средствами ПВО были уничтожены в воздухе над Белгородской областью десять реактивных снарядов RM-70 "Вампир".
Мэр города Валентин Демидов сообщил, что во время утренних обстрелов пострадал один человек.
Также в результате поврежден один частный дом, местный склад, две машины и автобус.
Напомним, что в результате атаки четырех беспилотников на Белгородскую область в ночь на воскресенье, 17 марта, пострадал поселок Октябрьский. Там повреждены линии электропередачи и газа.
Также мы писали о том, что русские добровольцы вошли в еще один населенный пункт Белгородской области.
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