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У російському Бєлгороді пролунала серія вибухів — є постраждалі

18 березня 2024 08:44
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У російському Білгороді пролунала серія вибухів – є постраждалі
Російський Бєлгород після обстрілу. Архівне фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У російському місті Бєлгород сьогодні, 18 березня, вранці знову було чути вибухи. Повідомляється про потерпілого.

Про це повідомляють РосЗМІ та Telegram-канали.

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Ситуація у Бєлгороді

У Міноборони РФ заявили, що засобами ППО було знищено у повітрі над Бєлгородською областю десять реактивних снарядів RM-70 "Вампір".

Мер міста Валентин Демидов повідомив, що під час ранкових обстрілів постраждала одна людина.

Також у результаті пошкоджено один приватний будинок, місцевий склад, дві машини та автобус.

У російському Білгороді пролунала серія вибухів — є постраждалі - фото 1
Наслідки обстрілів у Бєлгороді. Фото: росЗМІ
У російському Білгороді пролунала серія вибухів — є постраждалі - фото 2
Наслідки обстрілів у Бєлгороді. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що внаслідок атаки чотирьох безпілотників на Бєлгородську область у ніч проти неділі, 17 березня, постраждало селище Жовтневе. Там пошкоджено лінії електропередачі та газу.

Також ми писали про те, що російські добровольці увійшли до ще одного населеного пункту Бєлгородської області.

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Бєлгородська область
Бєлгород
Росія

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