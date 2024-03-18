У російському Білгороді пролунала серія вибухів – є постраждалі

У російському Бєлгороді пролунала серія вибухів — є постраждалі
У російському місті Бєлгород сьогодні, 18 березня, вранці знову було чути вибухи. Повідомляється про потерпілого.
Про це повідомляють РосЗМІ та Telegram-канали.
Ситуація у Бєлгороді
У Міноборони РФ заявили, що засобами ППО було знищено у повітрі над Бєлгородською областю десять реактивних снарядів RM-70 "Вампір".
Мер міста Валентин Демидов повідомив, що під час ранкових обстрілів постраждала одна людина.
Також у результаті пошкоджено один приватний будинок, місцевий склад, дві машини та автобус.
Нагадаємо, що внаслідок атаки чотирьох безпілотників на Бєлгородську область у ніч проти неділі, 17 березня, постраждало селище Жовтневе. Там пошкоджено лінії електропередачі та газу.
Також ми писали про те, що російські добровольці увійшли до ще одного населеного пункту Бєлгородської області.
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