У російському Білгороді пролунала серія вибухів – є постраждалі

Російський Бєлгород після обстрілу. Архівне фото: росЗМІ

У російському місті Бєлгород сьогодні, 18 березня, вранці знову було чути вибухи. Повідомляється про потерпілого.

Про це повідомляють РосЗМІ та Telegram-канали.

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Ситуація у Бєлгороді

У Міноборони РФ заявили, що засобами ППО було знищено у повітрі над Бєлгородською областю десять реактивних снарядів RM-70 "Вампір".

Мер міста Валентин Демидов повідомив, що під час ранкових обстрілів постраждала одна людина.

Також у результаті пошкоджено один приватний будинок, місцевий склад, дві машини та автобус.

Наслідки обстрілів у Бєлгороді. Фото: росЗМІ

Наслідки обстрілів у Бєлгороді. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що внаслідок атаки чотирьох безпілотників на Бєлгородську область у ніч проти неділі, 17 березня, постраждало селище Жовтневе. Там пошкоджено лінії електропередачі та газу.

Також ми писали про те, що російські добровольці увійшли до ще одного населеного пункту Бєлгородської області.