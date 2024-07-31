В России умер пленный азовец Александр Ищенко

Военнопленный боец "Азова" Александр Ищенко в зале российского суда. Фото: Медиазона

В плену умер 55-летний военнопленный украинец Александр Ищенко. Он служил водителем в полку особого назначения "Азов" и был захвачен в плен во время обороны Мариуполя от русских захватчиков.

Об этом сообщила дочь защитника Кристина Кошка на своей странице в Instagram.

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Смерть "азовца" в российском плену

В прошлом году оккупанты в Ростове-на-Дону устроили судилище над 22 пленными бойцами полка "Азов", отважно защищавшимися против российских военных в Мариуполе.

На одной из фотографий из зала "суда" среди военнопленных Кристина Кошка узнала своего отца Александра. 30 июля этого года девушка сообщила, что ее отца не стало девять дней назад.

"Мой любимый папа, как мы боролись за тебя, как боролся ты и ждал встречи с нами. Ты всегда ободрял нас. Никогда не прощу тех, кто тебя не спас, и это произошло в плену. А ты писал, надеялся на встречу. Ты Герой", — написала она.

Сообщение Кристины Кошки о смерти ее отца. Фото: скриншот

Что известно об умершем защитнике

Александр находился в плену в течение 22 месяцев. Кристина рассказывала в своем инстаграмме, что ее отец просил обезболивающее лекарство, его состояние здоровья ухудшалось.

До начала полномасштабного вторжения Александр работал моряком. Затем присоединился к территориальной обороне и встал на защиту Мариуполя. В 2022 году мужчина попал в российский плен.

Российские захватчики обвиняли воина по двум статьям — "участие в деятельности террористической организации" и в "попытке насильственного захвата власти".

Отмечается, что СИЗО якобы еще не успел предоставить документы, подтверждающие смерть Александра.

Ранее мы сообщали, что чешский депутат Европарламента от компартии Чехии и Моравии Екатерина Конечная возмутилась приездом бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады и бывших бойцов полка "Азов" в Прагу. Она обратилась к главе Министерства иностранных дел Яна Липавского.

Известная украинская певица Тина Кароль пришла поддержать родственников пленных военных и гражданских. Певица приняла участие в мирной акции на Майдане Незалежности в Киеве.