Річниця вбивства українських військовополонених в Оленівській колонії — екскомандир Азова зробив заяву

Сергій Волинський "Волина". Фото: "Апостроф"

Два роки тому стався теракт в Оленівській колонії на Донеччині, де загинули українські військовополонені. Росіяни повідомляли, що загинули понад 50 українських військових, проте точна кількість жертв не відома. Розслідування досі не завершене.

Загиблих побратимів згадав екскомандир "Азова" Сергій Волинський "Волина" в Instagram у неділю, 28 липня.

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Як розповів Сергій Волинський, два роки тому, в ніч з 28 на 29 липня, він став свідком страти воїнів "Азова".

"Ніколи не забуду цей жах. До сих пір у моїх вухах лунають їхні крики відчаю та болю. У страшному теракті в Оленівці вбито мужніх захисників Маріуполя, які на той момент перебували в полоні під гарантіями безпеки. Це не просто дата в календарі — це відкрита рана, яка болить і кровоточить", — йдеться в повідомленні.



Військовий зазначив, що вірить, що правда про цей жахливий злочин обов’язково буде розкрита, а винні — покарані.

Допис Сергія Волинського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч проти 29 липня 202 року на території колишньої виправної колонії 210 смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Через вибух і спалах знищено будівлю, де перебували українські військовополонені. Росіяни повідомляли, що загинули понад 50 українських військових, проте кількість поранених невідома.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини зібрало інформацію щодо вибухів у липні 2022 року у Волноваській виправній колонії №120 біля тимчасово окупованої Оленівки на Донеччині. Експерти надали нові деталі розслідування, однак не звинуватили Росію у теракті.

Також ми писали, що Україна продовжує розслідувати теракт в Оленівській колонії, де загинули українські військовополонені. Однак Україна не може визначити, хто персонально винен у злочині, що суттєво ускладнює розслідування.