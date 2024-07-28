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Годовщина теракта в Еленовке — экс-командир Азова вспомнил погибших побратимов

28 июля 2024 11:00
Галина Шподарева - редактор
Годовщина убийства украинских военнопленных в Еленовской колонии — экс-командир Азова сделал заявление
Сергей Волынский "Волина". Фото: "Апостроф"
Галина Шподарева - редактор

Два года назад произошел теракт в Еленовской колонии Донецкой области, где погибли украинские военнопленные. Россияне сообщали, что погибли более 50 украинских военных, однако точное количество жертв неизвестно. Расследование до сих пор не завершено.

Погибших побратимов вспомнил экс-командир "Азова" Сергей Волынский "Волина" в Instagram в воскресенье, 28 июля.

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Как рассказал Сергей Волынский, два года назад, в ночь с 28 на 29 июля, он стал свидетелем смертной казни воинов "Азова".

"Никогда не забуду этот ужас. До сих пор в моих ушах раздаются их крики отчаяния и боли. В страшном теракте в Оленивке убиты мужественные защитники Мариуполя, которые на тот момент находились в плену под гарантиями безопасности. Это не просто дата в календаре — это открытая. рана, которая болит и кровоточит", — говорится в сообщении.

Военный отметил, что верит, что правда об этом ужасном преступлении обязательно будет раскрыта, а виновные наказаны.

Годовщина теракта в Еленовке — экскомандир "Азова" вспомнил погибших собратьев - фото 1
Сообщение Сергея Волынского. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на 29 июля 202 года на территории бывшей исправительной колонии 210 пгт Оленевка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. Из-за взрыва и вспышки было уничтожено здание, где находились украинские военнопленные. Россияне сообщали, что погибли более 50 украинских военных, однако количество раненых неизвестно.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека собрало информацию о взрывах в июле 2022 года в Волновахской исправительной колонии №120 возле временно оккупированной Еленовки Донецкой области. Эксперты предоставили новые детали расследования, однако не обвинили Россию в теракте.

Также мы писали, что Украина продолжает расследовать теракт в Еленовской колонии, где погибли украинские военнопленные. Однако Украина не может определить, кто персонально виноват в преступлении, что существенно усложняет расследование.

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