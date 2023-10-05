ООН заперечила версію з HIMARS щодо удару по табору в Оленівці

Наслідки російського удару по табору в Оленівці. Фото: скріншот з відео росЗМІ

Управління Верховного комісара ООН з прав людини зібрало інформацію щодо вибухів у липні 2022 року у Волноваській виправній колонії №120 біля тимчасово окупованої Оленівки на Донеччині. Експерти надали нові деталі розслідування, однак не звинуватили Росію у теракті.

Про це повідомляється у звіті Організації об'єднаних націй.

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Версія з HIMARS невірна

У звіті зазначено, що відеозаписи та фотознімки зруйнованих казарм показали точку удару всередині західної стіни та дві можливі точки удару через дах. Точний тип зброї та її походження визначити не вдалося, а картина структурних пошкоджень виглядає узгодженою з наведеним некерованим боєприпасом, який рухався зі сходу на захід.

"Навіть одна ракета з РСЗВ HIMARS, ймовірно, спричинила б пошкодження та руйнування казарм і прилеглої території значно більшого та серйознішого масштабу. Та руйнування вказують, що слідів її застосування не виявлено. Крім того, свідки розповіли УВКПЛ, що чули численні вибухи", — додали фахівці, та зазначили, що американська РСЗВ не могла спричинити такої кількості вибухів, адже має лише шість залпів.

Водночас уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець зауважив, що попри серйозність розслідування та детальний звіт ООН знову не визнала Росію винною.

"Нажаль, навіть у такому серйозному звіті, ООН не може скласти 2+2 і зрозуміти, що винна у трагедії лише РФ. Сподіваюся, що у наступному звіті їм вистачить мужності прямо про це написати, адже ми поважаємо статут Організації. Однак почерк РФ вже знає весь світ. Тож у свідомих людей та організацій немає жодних сумнівів у тому, хто стоїть за цим цинічним воєнним злочином", — повідомив він.

Нагадаємо, що раніше в ООН назвали оновлену кількість загиблих цивільних під час війни в Україні. А перед цим генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гуттеріш закликав країни знищити ядерну зброю, аби запобігти зростанню світового напруження.