ООН опровергла версию с HIMARS по удару по лагерю в Еленовке

Последствия российского удара по лагерю в Еленовке. Фото: скриншот из видео росСМИ

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека собрало информацию о взрывах в июле 2022 года в Волновахской исправительной колонии №120 возле временно оккупированной Еленовки Донецкой области. Эксперты предоставили новые детали расследования, однако не обвинили Россию в теракте.

Об этом сообщается в отчете Организации объединенных наций.

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Версия с HIMARS неверна

В отчете указано, что видеозаписи и фотографии разрушенных казарм показали точку удара внутри западной стены и две возможные точки удара через крышу. Точный тип оружия и его происхождение определить не удалось, а картина структурных повреждений выглядит похожей на удар неуправляемого боеприпаса, который двигался с востока на запад.

"Даже одна ракета из РСЗО HIMARS, вероятно, повлекла бы за собой повреждение и разрушение казарм и прилегающей территории значительно большего и серьезного масштаба. Но разрушения указывают, что следов ее применения не обнаружено. Кроме того, свидетели рассказали УВКПЧ, что слышали многочисленные взрывы", — добавили специалисты, и отметили, что американская РСЗО не могла повлечь за собой такое количество взрывов, ведь имеет лишь шесть залпов.

В то же время уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что, несмотря на серьезность расследования и детальный отчет ООН, снова не признала Россию виновной.

"К сожалению, даже в столь серьезном отчете ООН не может составить 2+2 и понять, что виновата в трагедии только РФ. Надеюсь, что в следующем отчете им хватит мужества прямо об этом написать, ведь мы уважаем устав Организации. Однако почерк РФ уже знает весь мир. Поэтому у сознательных людей и организаций нет никаких сомнений в том, кто стоит за этим циничным военным преступлением", — сообщил он.

Напомним, ранее в ООН назвали обновленное количество погибших гражданских во время войны в Украине. А перед этим генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш призвал страны уничтожить ядерное оружие, чтобы предотвратить рост мирового напряжения.