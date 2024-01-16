У російському Воронежі сталася серія вибухів, у багатоповерхівці почалася пожежа

Пожар в Воронеже. Фото: скриншот

Сегодня 16 января в российском Воронеже произошла серия взрывов. В результате попадания в многоэтажке начался пожар. Речь идет о работе неизвестных беспилотников.

Об этом сообщают росСМИ.

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Взрывы слышали жители Юго-Западного района и Шилово.

Предварительно по прилету неизвестного боеприпаса пострадал жилой многоквартирный дом на Тепличной улице, в нем возник пожар. Там работают экстренные службы.

Очевидцы утверждают, что от громких звуков дрожали окна в рамах.

Всего россияне слышали от 5 до 9 взрывов.

Кроме того, сообщается о ярких вспышках в небе. Официальной информации о причинах взрывов пока нет.

Напомним, в Запорожье 15 января было слышно взрывы. Это была работа противовоздушной обороны, подразделения которой избили вражеский дрон.

Такое мы писали, что взрывы, 14 января, прогремели в Харьковской области. "Прилеты" произошли в Волчанске и Купянске.