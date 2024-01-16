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У російському Воронежі сталася серія вибухів, у багатоповерхівці почалася пожежа

16 січня 2024 02:56
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
У російському Воронежі сталася серія вибухів, у багатоповерхівці почалася пожежа
Пожежа у Воронежі. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Сьогодні 16 січня, у російському Воронежі сталася серія вибухів. Внаслідок влучання у багатоповерхівці почалася пожежа. Йдеться про роботу невідомих безпілотників.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Вибухи у Воронежі

Вибухи чули жителі Південно-Західного району та Шилово.

Попередньо після прильоту невідомого боєприпасу постраждав житловий багатоквартирний будинок на Тепличній вулиці, у ньому виникла пожежа. Там працюють екстрені служби.

Очевидці стверджують, що від гучних звуків тремтіли вікна в рамах.

Всього росіяни чули від 5 до 9 вибухів.

Крім того, повідомляється про яскраві спалахи в небі. Офіційної інформації про причини вибухів наразі немає.

Нагадаємо, у  Запоріжжі 15 січня було чутно вибухи. Це була робота протиповітряної оборони, підрозділи якої збили ворожий дрон.

Такоє ми писали, що вибухи, 14 січня, пролунали у Харківській області. "Прильоти" сталися у Вовчанську та Куп'янську.

вибух
безпілотники
війна в Україні
Росія

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