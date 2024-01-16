У російському Воронежі сталася серія вибухів, у багатоповерхівці почалася пожежа
Сьогодні 16 січня, у російському Воронежі сталася серія вибухів. Внаслідок влучання у багатоповерхівці почалася пожежа. Йдеться про роботу невідомих безпілотників.
Про це повідомляють росЗМІ.
Вибухи у Воронежі
Вибухи чули жителі Південно-Західного району та Шилово.
Попередньо після прильоту невідомого боєприпасу постраждав житловий багатоквартирний будинок на Тепличній вулиці, у ньому виникла пожежа. Там працюють екстрені служби.
Очевидці стверджують, що від гучних звуків тремтіли вікна в рамах.
Всього росіяни чули від 5 до 9 вибухів.
Крім того, повідомляється про яскраві спалахи в небі. Офіційної інформації про причини вибухів наразі немає.
Нагадаємо, у Запоріжжі 15 січня було чутно вибухи. Це була робота протиповітряної оборони, підрозділи якої збили ворожий дрон.
Такоє ми писали, що вибухи, 14 січня, пролунали у Харківській області. "Прильоти" сталися у Вовчанську та Куп'янську.
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