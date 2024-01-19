В России официально признали нацистским лозунг "Слава Украине"

Украинцы закутаны в флаги своей страны. Фото: dw.com

Россия отнесла Организацию украинских националистов (ОУН) и ее символику, в частности лозунг "Слава Украине — Героям Слава", в "нацистские организации". Также россияне запретили "эмблему в виде золотого стилизованного трезубца и черного треугольника".

Об этом сообщают РосСМИ.

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Отмечается, что по данным российского Министерства юстиции, ОУН попала в находящиеся под запретом организации. В этот список также добавили Украинскую народно-революционную армию, Украинскую повстанческую армию (УПА) и Украинскую народную самооборону.

За демонстрацию символики ОУН в России предусматривается административная ответственность — наложение штрафа в размере до 2 тысяч рублей (около 855 грн) или административный арест до 15 суток. Если к "преступлению" прибегли чиновники — штраф до 4 тысяч рублей (более 1710 грн), для юридических лиц — до 50 тысяч рублей (более 21 тысячи грн).

Что известно об ОУН

Организация украинских националистов (ОУН) была основана в Вене 3 февраля 1929 года. Целью ее деятельности было создание самостоятельного украинского государства и его развитие. ОУН, признанная общественной организацией в Украине в 1993 году, возникла как подпольная организация, которая быстро стала мощной силой с численностью 10-30 тысяч членов.

Вопреки репрессиям, организация прибегала к подпольной деятельности, терроризму и политическим убийствам в оппозиции к оккупационным властям. Ни польскому, ни советскому руководству не удалось окончательно уничтожить ОУН. Таким образом, в условиях после советской аннексии западно-украинских земель, когда другие политические силы были разгромлены, именно ОУН осталась и продолжила подпольную борьбу за независимость.

Напомним, что Кремль пытается использовать миф о Великой Отечественной войне, чтобы подготовить российскую общественность к продолжительной войне в Украине. В то же время это противоречит нынешнему уровню мобилизации России и напрасным попыткам президента РФ Владимира Путина заверить россиян, что война не будет иметь длительного внутреннего влияния.